Во Львове на коронавирус заболела семья, которая вернулась из Австрии

На коронавирус во Львове заболела целая семья. После возвращения из Австрии женщина, мужчина и их 14-летний сын сдали анализы, у них подтвердили вирус.

У них нет симптомов заболевания, за семьей следят медики. Об этом 30 марта на брифинге сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

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Сначала заболела женщина, впоследствии возбудитель инфекции обнаружили у сына и мужа. Женщине провели уже второе тестирование, оно – отрицательное. 30 марта ей проведут еще одно исследование.

Если и этот результат будет отрицательным, она станет первой пациенткой, которая вылечилась от коронавируса на Львовщине.

Ранее стало известно, что во Львове экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у водительницы трамвая. Ее образцы отправили для проверки на ПЦР-тест. Сейчас она находится на самоизоляции. Трамвай сняли с маршрута, проходит тестирование всех водителей.

Коронавирус во Львове: главное

По состоянию на 30 марта на Львовщине подтвердили 6 случаев положительных результатов на коронавирус COVID-19. 20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения.

На лечении в областной инфекционной клинической больнице – 51 человек. На самоизоляции находятся более 60 человек. За все время выписано – 49 пациентов. Состояние всех больных – средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 2-х пациентов приближен к тяжелому.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.

Также в городе усилили карантинные мероприятия: все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.

Во Львове ужесточили правила карантина для граждан и ослабили для некоторых предпринимателей.



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