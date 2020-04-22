Во Львове от коронавируса умерла медсестра
Во Львове от коронавируса умерла медсестра, которая работала в Центре легочного здоровья. Известно, что симптомы болезни у женщины появились 9 апреля, но за медицинской помощью она обратилась через несколько дней.
Медсестра обратилась с симптомами коронавируса по своему месту работы и ее сразу госпитализировали, сообщает пресс-служба Яворовской райгосадминистрации.
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60-летняя медсестра 1960 года рождения проживала в селе Вороцев Яворовского района и работала в областном Центре легочного здоровья младшей медсестрой.
Больная за медпомощью не обращалась, лечилась дома сама. Обратилась 12 апреля за медицинской помощью по месту работы в Центр легочного здоровья и сразу была госпитализирована. Ей проведено обследование на COVID-19 (ПЦР), результат положительный. Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее,
– говорится в сообщении.
В Центре легочного здоровья отмечают, что женщина не была вовлечена в лечение больных коронавирусом пациентов. Также там сообщили, что 13 апреля женщина поступила в пульмонологическое отделение больницы, а 16 числа ее перевели в реанимационное отделение. 22 апреля пациентку подключили к апарату ИВЛ, но спасти ее жизнь не удалось.
В пресс-службе больницы добавили, что больная дважды сдавала образцы на коронавирус – первый 13 апреля (результат был отрицательным), а второй 16 апреля, положительный результат которого поступил 19 числа.
По состоянию на 22 апреля во Львовской области зафиксировали 274 случая заражения коронавирусом.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала
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