24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Во Львове первая пациентка выздоровела от коронавируса

- Читати новину українською
Во Львове выздоровела первая женщина от коронавируса / 5.ua

Во Львове выздоровела 50-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус COVID-19. Она заболела после того как вернулась из Германии.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрей Васько.

Также на тему: На Львовщине оштрафовали первого нарушителя карантина: что известно

По его словам, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест – отрицательные.

 
И. о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрей Васько
“Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине”.

Он отметил, что женщина – жительница Львова, находилась в самоизоляции и лечилась дома. 


Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Лечение Новости Здоровье Новости Львова
Комментарии

Читайте также

30 марта , 23:18 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболела учительница
Лікування 26545
сегодня , 06:20 Кулеба назвал условия, при которых подаст в отставку
Новини України 11418
сегодня , 08:56 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 19985
30 марта , 23:31 В США пара прожила вместе 65 лет и в один день умерла от коронавируса
Лікування 2752
сегодня , 10:35 Пассажиру рейса Доха – Киев сделали тест на коронавирус: что известно
Лікування 1484
сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
Новини культури 77085
сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 148062
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 12779
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей
Залиште відгук