Во Львове первая пациентка выздоровела от коронавируса

Во Львове выздоровела 50-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус COVID-19. Она заболела после того как вернулась из Германии.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрей Васько.

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По его словам, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест – отрицательные.

И. о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрей Васько “Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине”.

Он отметил, что женщина – жительница Львова, находилась в самоизоляции и лечилась дома.



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