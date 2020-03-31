Во Львове первая пациентка выздоровела от коронавируса
Во Львове выздоровела 50-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус COVID-19. Она заболела после того как вернулась из Германии.
Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрей Васько.
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По его словам, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест – отрицательные.
И. о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Андрей Васько
“Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине”.
Он отметил, что женщина – жительница Львова, находилась в самоизоляции и лечилась дома.
Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика24 канала
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