Во Львове проведут массовую вакцинацию школьников от кори
Во Всемирной организации здравоохранения обнародовали данные, согласно которым заболевших корью в Украине больше, чем во всей Европе в целом. Больше всего страдает от этого недуга Львовщина.
Ежедневно во Львовской области фиксируют примерно сотню новых случаев заболеваний корью. Поэтому в самом Львове решили провести массовую вакцинацию: 18 февраля в городе стартует масштабная кампания по прививке школьников.
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Медики и педагоги проанализировали степень защиты учащихся от кори в 117 школах Львова, в большинстве из них надо действовать немедленно. Сейчас в городе корь зафиксировали у 200 детей. Чтобы разорвать цепь заболевания педагоги частично прекращают обучение.
Медики отмечают, что вакцинации бояться на стоит. За два года в городе сделали уже более 50 тысяч прививок, ни одного поствакцинального осложнения за это время не было.
После введения вакцины может появиться местная реакция в виде покраснения или незначительного повышения температуры. Даже на 10 день быть может сыпь не аллергического характера – он не является заразной,
– заверила Елена Баворовских, главный внештатный специалист по эпидемиологии.
С начала 2019 года в Украине корью заболели уже 15 тысяч человек, шестеро из них умерли. Больше всего больных – на Львовщине, Винничине, Ровненщине и в Киеве.
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