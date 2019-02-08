Во Львове проведут массовую вакцинацию школьников от кори

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Вакцинацию детей проводят согласно календарю профилактических прививок
Вакцинацию детей проводят согласно календарю профилактических прививок / ua.news

Во Всемирной организации здравоохранения обнародовали данные, согласно которым заболевших корью в Украине больше, чем во всей Европе в целом. Больше всего страдает от этого недуга Львовщина.

Ежедневно во Львовской области фиксируют примерно сотню новых случаев заболеваний корью. Поэтому в самом Львове решили провести массовую вакцинацию: 18 февраля в городе стартует масштабная кампания по прививке школьников.

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Медики и педагоги проанализировали степень защиты учащихся от кори в 117 школах Львова, в большинстве из них надо действовать немедленно. Сейчас в городе корь зафиксировали у 200 детей. Чтобы разорвать цепь заболевания педагоги частично прекращают обучение.

 
Корь – что это?
Корь – очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек оставил помещение.

Медики отмечают, что вакцинации бояться на стоит. За два года в городе сделали уже более 50 тысяч прививок, ни одного поствакцинального осложнения за это время не было.

После введения вакцины может появиться местная реакция в виде покраснения или незначительного повышения температуры. Даже на 10 день быть может сыпь не аллергического характера – он не является заразной,
– заверила Елена Баворовских, главный внештатный специалист по эпидемиологии.

С начала 2019 года в Украине корью заболели уже 15 тысяч человек, шестеро из них умерли. Больше всего больных – на Львовщине, Винничине, Ровненщине и в Киеве.

Смотрите видео: симптомы кори и как уберечься от болезни

 

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Теги: Здоровье Лечение Новости Украины Медицина Дети Корь Новости Львова Вакцина
Источник: 24 канал
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