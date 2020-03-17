24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали двоих детей

- Читати новину українською

Детям, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, 3 и 15 лет. Известно, что один ребенок проживает в Дрогобычском районе, а второй – во Львове.

Утром 17 марта во Львовской областной инфекционной больнице находились 14 человек с подозрением на коронавирус, пишет Zaxid.net.

К теме Коронавирус Covid-2019: симптомы и как пытаются лечить

Все образцы отправили в Центр общественных исследований для подтверждения выводов. Игорь Зинкевич сообщил, что у 2 из 14 человек результаты оказались отрицательными – других пока проверяют.

Спрогнозировать выводы лабораторного центра трудно, так как во Львовскую областную инфекционную больницу тесты для выявления коронавируса пока не поступили.

По состоянию на 17 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения Covid-19 и 1 летальный случай. 4 из этих случаев заражения произошли непосредственно на территории Украины – эти люди не путешествовали за границу.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Львова
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
16 марта 12:07 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
14 марта 17:17 Пандемия коронавируса: советы для тех, кто вернусь из-за рубежа
Анастасія Кушпіт
14 марта 06:25 Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция
Анастасія Лукашевська
13 марта 17:10 Как сохранять здоровый сон: советы специалиста
Юлія Девда
13 марта 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
Євгенія Мазур
Новости
Больше новостей
Залиште відгук