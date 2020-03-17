Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали двоих детей

Детям, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, 3 и 15 лет. Известно, что один ребенок проживает в Дрогобычском районе, а второй – во Львове.

Утром 17 марта во Львовской областной инфекционной больнице находились 14 человек с подозрением на коронавирус, пишет Zaxid.net.

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Все образцы отправили в Центр общественных исследований для подтверждения выводов. Игорь Зинкевич сообщил, что у 2 из 14 человек результаты оказались отрицательными – других пока проверяют.

Спрогнозировать выводы лабораторного центра трудно, так как во Львовскую областную инфекционную больницу тесты для выявления коронавируса пока не поступили.

По состоянию на 17 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения Covid-19 и 1 летальный случай. 4 из этих случаев заражения произошли непосредственно на территории Украины – эти люди не путешествовали за границу.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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