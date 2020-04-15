Во Львове у мужчины, который умер от коронавируса, был дважды отрицательный тест
Шестой умерший от COVID-19 во Львове дважды получал отрицательный ПЦР-тест, и только по результатам вскрытия и обследования трупного материала ПЦР оказался положительным.
Об этом заявил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб в эфире радио "Львовская волна", передает "Гал-инфо".
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Он подчеркнул, что за 2 недели во Львове провели 5000 экспресс-тестов, но они не являются определяющими для диагностики коронавируса.
Он также отметил, что при положительном результате экспресс-теста и отрицательном ПЦР нельзя со 100% уверенностью утверждать, что человек уже переболел коронавирусом. Сейчас в Украине точной диагностики на наличие антител к COVID-19 нет.
Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала
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