24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Во Львове у мужчины, который умер от коронавируса, был дважды отрицательный тест

- Читати новину українською
Тестирование на коронавирус / 5.ua

Шестой умерший от COVID-19 во Львове дважды получал отрицательный ПЦР-тест, и только по результатам вскрытия и обследования трупного материала ПЦР оказался положительным.

Об этом заявил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб в эфире радио "Львовская волна", передает "Гал-инфо".

Также на тему: ИФА-тесты появятся в ближайшее время, – Ляшко о варианте выхода из карантина

Он подчеркнул, что за 2 недели во Львове провели 5000 экспресс-тестов, но они не являются определяющими для диагностики коронавируса.

 
Глава городского управления здравоохранения Львова Владимир Зуб
“Очень много случаев, когда экспресс отрицательный, а ПЦР положительный. Или, скажем, 6 умерший дважды получал отрицательный ПЦР-тест, и только по результатам вскрытия и обследования трупного материала ПЦР оказался положительным. Такое тоже бывает”.

Он также отметил, что при положительном результате экспресс-теста и отрицательном ПЦР нельзя со 100% уверенностью утверждать, что человек уже переболел коронавирусом. Сейчас в Украине точной диагностики на наличие антител к COVID-19 нет.


Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Профилактика заболеваний Новости Львова
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
14 апреля 18:17 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
14 апреля 12:02 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька
13 апреля 15:11 Нелфинавир против коронавируса: могут ли лекарства против ВИЧ одолеть COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 апреля 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
10 апреля 16:39 Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей