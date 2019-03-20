Во Львове умер непривитый 2-летний мальчик из-за осложнений от кори

Во Львове мальчик возрастом 2 года 11 месяцев с Мостиского района заразился корью и умер от осложнений.

Известно, что ребенок не имел прививки, информирует заместитель директора областного Лабораторного центра Минздрава Олег Когут, пишет Zaxid.net.

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Ребенок заразился корью от своей матери. Подцепил болезнь старший брат мальчика. Но у него она проходила легче – ребенка выписали уже из больницы.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Эксперт отмечает: корь дала ряд осложнений 2,9 летнему мальчику, самые тяжелые из них – энцефалит (воспаление мозга) и пневмония.

Ребенка пытались спасти врачи реанимационного отделения областной инфекционной больницы Львова, однако мозг своей жизнедеятельности не восстановил, и малыш умер.



Симптомы кори

Во Львове с 7 по 13 зарегистрировано 186 случаев кори, из них – 139 детей до 17 лет.

Ведомство отмечает, что можно проверить состояние иммунитета к кори и краснухе. Стоимость одного исследования составляет около 47 гривен.

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