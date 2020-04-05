Во Львове умер первый человек от коронавируса

Во Львове зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Летальный случай произошел вчера, 4 апреля.

Об этом сообщили на телеграмм-канале "Львов VS коронавирус".

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"Во Львове умер мужчина, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция. Житель Львова находился на лечении в Центре легочного здоровья", – говорится в сообщении.

Мужчина 1950 года рождения, был пенсионером и не работал. Пациента госпитализировали 30 марта.

Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня, 5 апреля, утром. У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

У пациента были сопутствующие болезни, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 канала

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