Во Львове усилили правила карантина для граждан и ослабили для некоторых предпринимателей
Некоторым предпринимателям Львова позволили возобновить работу. А для жителей города ввели новые запреты.
Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС изменила. Об этом сообщают во Львовском городском совете.
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Городские власти разрешили возобновить работу оптикам, сервисным центрам мобильных операторов и компаниям по ремонту компьютерной техники.
Но для львовян правила стали жестче. Комиссия запретила:
- Пользоваться детскими и спортивными площадками (будет наказываться штрафами),
- Принимать пищу и напитки в парках и скверах,
- Заходить в общественный транспорт и общественные заведения (супермаркеты, рынки и т.п.) без масок.
Также в ведомстве рекомендовали магазинам перейти на безналичный способ оплаты, а людям, которые идут на улицу, иметь документы, подтверждающие личность.
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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