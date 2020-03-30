24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Во Львове усилили правила карантина для граждан и ослабили для некоторых предпринимателей

- Читати новину українською
Карантин во Львове / djerela.com.ua

Некоторым предпринимателям Львова позволили возобновить работу. А для жителей города ввели новые запреты.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС изменила. Об этом сообщают во Львовском городском совете.

Таккрж на тему: Во Львове будут доплачивать по 10 тысяч врачам, которые работают с больными COVID-19

Городские власти разрешили возобновить работу оптикам, сервисным центрам мобильных операторов и компаниям по ремонту компьютерной техники.

Но для львовян правила стали жестче. Комиссия запретила:

  • Пользоваться детскими и спортивными площадками (будет наказываться штрафами),
  • Принимать пищу и напитки в парках и скверах,
  • Заходить в общественный транспорт и общественные заведения (супермаркеты, рынки и т.п.) без масок.

Также в ведомстве рекомендовали магазинам перейти на безналичный способ оплаты, а людям, которые идут на улицу, иметь документы, подтверждающие личность.

Коронавірус
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Новости Львова Профилактика заболеваний
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 56343
сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Традиції 622054
сегодня , 10:22 В Украине усиливают карантинные мероприятия
Лікування 8342
сегодня , 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Лікування 14914
сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
Лікування 142670
сегодня , 14:05 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Новини України 25608
сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
Новини України 24830
сегодня , 10:02 От коронавируса в Украине умерли уже 11 человек
Лікування 13360
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей
Залиште відгук