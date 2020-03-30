Во Львове усилили правила карантина для граждан и ослабили для некоторых предпринимателей

Некоторым предпринимателям Львова позволили возобновить работу. А для жителей города ввели новые запреты.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС изменила. Об этом сообщают во Львовском городском совете.

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Городские власти разрешили возобновить работу оптикам, сервисным центрам мобильных операторов и компаниям по ремонту компьютерной техники.

Но для львовян правила стали жестче. Комиссия запретила:

Пользоваться детскими и спортивными площадками (будет наказываться штрафами),

Принимать пищу и напитки в парках и скверах,

Заходить в общественный транспорт и общественные заведения (супермаркеты, рынки и т.п.) без масок.

Также в ведомстве рекомендовали магазинам перейти на безналичный способ оплаты, а людям, которые идут на улицу, иметь документы, подтверждающие личность.



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