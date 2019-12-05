Во Львове женщине удалили 20-килограммовую опухоль

Операция проводилась во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре. В мировой литературе описано только два таких случая.

Операционная была переполнена врачами, которые хотели наблюдать за ходом оперативного вмешательства, ведь такую операцию в Украине еще никто не проводил, сообщает Гал-инфо.

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60-летняя Мария Климашевская сама обратилась в центр в очень тяжелом состоянии – в течение года она почти не вставала с кровати, опухоль мешала ей двигаться. Врачи диагностировали ей опухоль мягких тканей передней поверхности бедра и сразу приняли решение провести операцию. В течение месяца Марию готовили к оперативному вмешательству.

Сейчас у врачей есть гистологическое заключение – у пациентки была доброкачественная опухоль фибролипома. Врачи рассказывают, что в мировой литературе раньше случалось лишь 2 таких случая. В первом случае опухоль весила 24 кг, а во втором – 16 кг.

После того, как врачи опишут этот сложный клинический случай, он станет первым в Украине и вторым по размеру в мире.

Речь идет о редкой гигантской опухоли, которая не является онкологическими заболеваниями, но не дает жить человеку. Еще один риск заключается в том, что со временем такие опухоли могут перерождаться в злокачественные,

– сказал хирург-онколог Олег Дуда.

Редкую операцию по удалению такой большой опухоли провел львовский хирург-онколог Олег Дуда, и для него она стала настоящим вызовом. Он и еще двое врачей-ассистентов проводили операцию 3 часа.

Сначала нужно было подготовить к операции сердце и снизить вес пациентки. Когда ее показатели гемодинамики пришли в норму, мы решили провести оперативное вмешательство и удалить опухоль. Вес опухоли составлял 20 кг. Она была округлой формы и имела размер 36 на 38 см. Опухоль была покрыта измененной кожей. В одном месте имела дефект с распадом (5 на 10 см). Внутри она была наполнена жировым кистозным содержимым,

– рассказал Олег Дуда.

Олег Дуда пояснил, что онкологические опухоли не бывают таких размеров и их считают гигантами, если их вес составляет 1 кг. Кроме того, даже с опухолью таких размеров организм человека не всегда справляется.

В случае этой пациентки опухоль имела значительный распад и токсично влияла на организм. Такие новообразования возникают из мягких тканей тела из-за генетического фактора, а особенно у людей с лишним весом.

Сейчас пациентка весит 142 кг. В момент когда она к нам обратилась, ее вес составлял 170 кг. За месяц подготовки к операции ее вес уменьшили на 10 кг,

– добавил врач.

Хирургам было очень важно не только провести операцию, но и сделать так, чтобы пациентка выжила. Хоть оперативное вмешательство длилось три часа, а не 10, это было очень сложно, ведь специалисты не могли спрогнозировать, что в опухоли.

Сейчас Мария чувствует себя хорошо и настроена позитивно, она может самостоятельно вставать и ходить и уже очень хочет домой. Но специалисты из отделения реконструктивной хирургии еще должны некоторое время наблюдать за ее состоянием.

Женщина сказала, что хотя опухоль и мешала ей жить, ничего не болело и она боялась идти в больницу, чтобы не услышать страшный диагноз. Сейчас же она начала жить новой жизнью и призывает других не бояться обратиться за помощью. Олег Дуда также советует всем не пренебрегать собственным здоровьем и вовремя обращаться к врачам.

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