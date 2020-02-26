Во Львовской области рекомендуют отменить массовые мероприятия из-за коронавируса
На Львовщине власть рекомендует отменить все массовые мероприятия из-за угрозы распространения эпидемии смертельного нового вида коронавируса COVID-19.
Об этом заявил Андрей Васько, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации, пишет РБК.
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Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в областной администрации рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время.
Как Львовщина готовится к борьбе с коронавирусом
– На профилактику и реагирование на возможные случаи заражения коронавирусом направлено в 25 миллионов гривен.
– На пунктах пропуска (Шегини, Рава-Русской, Краковце) и в аэропорту находятся кареты скорой медицинской помощи.
– Львовская ОГА будет обеспечивать пограничников средствами защиты.
– Львовская областная инфекционная больница готова к приему пациентов. Лечение будет происходить симптоматично такое же, как и при других ОРВИ.
– Во Львове в публичных местах установили антисептики для рук.
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– Начинается работа по перемещению пациентов в Немирове.
Главное о готовности Украины к распространению коронавируса
- Все границы Украины проводят температурный скрининг пассажиров, прибывающих в Украину.
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. До сих пор ни у одного прибывшего нет симптомов простуды.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Жители "Новых Санжар" 19-20 февраля устроили массовые протесты – люди перекрывали дороги, жгли шины, бросали в окна автобусов камни и устроили столкновения с полицией. Во время событий пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Чтобы успокоить настроения людей министр здравоохранения Зоряна Скалецкая тоже заселилась в обсервацию.
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