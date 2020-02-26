Во Львовской области рекомендуют отменить массовые мероприятия из-за коронавируса

На Львовщине власть рекомендует отменить все массовые мероприятия из-за угрозы распространения эпидемии смертельного нового вида коронавируса COVID-19.

Об этом заявил Андрей Васько, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации, пишет РБК.

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Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в областной администрации рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время.

Как Львовщина готовится к борьбе с коронавирусом

– На профилактику и реагирование на возможные случаи заражения коронавирусом направлено в 25 миллионов гривен.

– На пунктах пропуска (Шегини, Рава-Русской, Краковце) и в аэропорту находятся кареты скорой медицинской помощи.

– Львовская ОГА будет обеспечивать пограничников средствами защиты.

– Львовская областная инфекционная больница готова к приему пациентов. Лечение будет происходить симптоматично такое же, как и при других ОРВИ.

– Во Львове в публичных местах установили антисептики для рук.

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– Начинается работа по перемещению пациентов в Немирове.

Главное о готовности Украины к распространению коронавируса

Все границы Украины проводят температурный скрининг пассажиров, прибывающих в Украину.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. До сих пор ни у одного прибывшего нет симптомов простуды.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Жители "Новых Санжар" 19-20 февраля устроили массовые протесты – люди перекрывали дороги, жгли шины, бросали в окна автобусов камни и устроили столкновения с полицией. Во время событий пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Чтобы успокоить настроения людей министр здравоохранения Зоряна Скалецкая тоже заселилась в обсервацию.

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