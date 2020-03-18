Во Львовской области резко возросло количество людей с подозрением на коронавирус

Уже 22 человека с подозрением на коронавирус Covid-19 госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу. Поздно вечером 17 марта стало известно о 6 новых случаев подозрения на инфекцию.

До этого, во Львовской области с подозрением на Covid-19 были госпитализированы 2 детей 3 и 15 лет. Шесть новых пациентов, что помещены в инфекционную больницу, имеют признак ОРВИ, все они прибыли ранее из Европы. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Состояние всех больных – стабильное, у одного человека – пневмония. Проводятся обследования, анализы на Covid-19 будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме,

– рассказал исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Заметим, что количество людей с подозрением на коронавирус во Львовской области резко возрастает. Между тем местные власти активно вводят ряд необходимых мер реагирования. В частности, во Львове перепрофилируют швейные фабрики, отныне там будут шить костюмы биозащиты для медиков.