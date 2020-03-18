Во Львовской области резко возросло количество людей с подозрением на коронавирус
Уже 22 человека с подозрением на коронавирус Covid-19 госпитализированы во Львовскую областную инфекционную больницу. Поздно вечером 17 марта стало известно о 6 новых случаев подозрения на инфекцию.
До этого, во Львовской области с подозрением на Covid-19 были госпитализированы 2 детей 3 и 15 лет. Шесть новых пациентов, что помещены в инфекционную больницу, имеют признак ОРВИ, все они прибыли ранее из Европы. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Тем временем В Украине подтвердили 14 случаев заболевания на коронавирус
Состояние всех больных – стабильное, у одного человека – пневмония. Проводятся обследования, анализы на Covid-19 будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме,
– рассказал исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.
Заметим, что количество людей с подозрением на коронавирус во Львовской области резко возрастает. Между тем местные власти активно вводят ряд необходимых мер реагирования. В частности, во Львове перепрофилируют швейные фабрики, отныне там будут шить костюмы биозащиты для медиков.
Внимание! Во Львове превентивные меры по предотвращению вспышки коронавируса в регионе заработали раньше, чем на остальной территории Украины. Так, 16 марта там закрыли все заведения торговли, общественного питания и тому подобное. Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки, почтовые отделения.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на вечер 17 марта в Украине подтверждено 14 положительных результатов на коронавирус Covid-19. В Черновицкой области 10 больных, в Житомирской – 1, в Киевской области – 1 и в Киеве – 2 подтвержденных случая. Среди них, к сожалению – 2 смертельных случая. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая приехала недавно из Польши, и 33-летняя жительница Черновицкой области. У последней было несколько хронических заболеваний.
Среди инфицированных Covid-19 в Украине есть и маленькие дети. Одному больному ребенку –10 лет, второму – год и десять месяцев, третьему ребенку всего шесть месяцев. Всех их лечат в Черновцах.