Во Львовскую больницу скорой помощи доставили 500 экспресс-тестов на коронавирус

В Украине не хватает экспресс-тестов на коронавирус. Во Львове тесты делали только в экстренных ситуациях из-за их минимального количества

Однако сегодня Львовская больница скорой помощи получила от сети аптек "Подорожник" 500 экспресс-тестов на коронавирус Covid-19.

Об этом у себя на странице в фейсбук сообщил исполнительный директор сети аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

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Только официально передали бесплатно 500 экспресс-тестов для диагностики коронавируса Львовской городской коммунальной больнице скорой помощи. Далее тесты распределят по другим больницам города,

– сообщил Тарас Коляда.

Что надо знать о тестах на коронавирус

Их два вида: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у вас возьмут кровь из пальца и уже через 10 мин вы будете знать результат. Он определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР или PCR) – экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций желаемых фрагментов ДНК в биологическом материале (пробе).

В Украине тестирование на коронавирус методом ПЦР-исследования осуществляется только в одной лаборатории (ЦОС Минздрава).

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