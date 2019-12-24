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Во скольких сельских больницах Украины есть туалеты и вода: возмутительные факты

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Во многих сельских больницах Украины нет воды и туалетов / Skitterphoto, Pexels

На три тысячи сел и поселков, сегодня в Украине работает примерно четыре тысячи амбулаторий и 12 700 ФАПов – то есть фельдшерско-акушерских пунктов. И состояние их крайне ужасное.

Об этом в своем видеоблоге "(Без)платная медицина" рассказала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

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Она рассказала, что согласно информации Министерства регионального развития:

  • только у 28% этих медицинских учреждений есть водоснабжение, треть из которых – это колодцы; то есть лишь каждое четвертое медицинское учреждение в селе имеет воду в своем помещении;
  • с туалетами ситуация еще хуже – они есть только в 18% медицинских учреждений.

Устинова добавила, что в предыдущие годы в полупустых селах ради рейтингов местных властей, нередко открывали амбулаторные пункты, которые большую часть времени стояли пустые.

Эти здания без санузлов и водоснабжения называют больницами, туда даже госпитализируют людей, но не оказывают медицинской помощи согласно элементарным стандартам. Такие больницы не выполняют своих прямых функций,
– отметила нардеп.

Согласно ее словам, во многих районных лечебных учреждениях часто можно наблюдать ситуацию, когда лечебная палата превращается в комнату, в которой просто перезимовывают малообеспеченные. "Вы же понимаете, что качество предоставления медицинских услуг в таких больницах – невысокое. И не только из-за недостаточного финансирования, но и из-за нерационального использования средств", – подчеркнула Устинова.

Видео полного видеоблога "(без) ценная медицина" за 19 декабря 2019:

 

 

 

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Автор: Александра Устинова
Теги: Видеоблоги Новости Украины Новости Здоровье Водоснабжение Больница Здоровье Медицина
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