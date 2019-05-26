Во сколько лет украинские подростки начинают заниматься сексом

Ни для кого не секрет, что в современном мире подростки начинают половую жизнь еще до совершеннолетия. Украинская молодежь – не исключение. Так, украинские ребята в среднем начинают заниматься сексом в 14 лет, а девушки – в 15.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) провел исследование среди украинских подростков (10-17 лет), чтобы выяснить, когда они начинают заниматься сексом. Выяснилось, что практически у каждого из них уже были интимные отношения (от 3,7% среди 13-летних до 34,2% среди 17-летних).

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Согласно опросам, у каждого десятого подростка первая интимная связь была в 12 лет, или даже раньше. Наиболее опытными в этом деле оказались именно ребята. Еще 66,8% опрошенных подростков имели первый интимный опыт по достижении 15 лет.

Наиболее поло активными молодыми людьми оказались студенты профессионально-технических учебных заведений – 77,4% опрошенных.

В общем, в последнее время средний возраст несовершеннолетних, которые вступают в половые отношения, остается без изменений.

Среди опрошенных подростков 65,4% рассказали, что пользовались презервативами во время первого секса. Однако, большинство девушек в возрасте 16-17 лет более пренебрежительно относятся к контрацептивам, чем парни.

Ребята в возрасте 14-15 лет также рассказали, что не помнят пользовались ли они презервативом при последнем половом акте.

К слову, в 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон, который установил минимальный возраст половой зрелости в Украине на уровне 16 лет. Закон предусматривает уголовную ответственность для совершеннолетнего лица даже за добровольные половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

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