Во сколько можно выпить последнюю чашку кофе

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Можно ли пить кофе вечером
Можно ли пить кофе вечером / tagupic.pw

Кофе – любимый напиток многих. Кто-то пьет кофе чтобы взбодриться, кому-то нравится его вкус. Кофе считают утренним напитком, поздняя чашка американо часто становится причиной бессонницы, а кто-то может выпить двойной эспрессо и сразу же заснуть. Когда же допустимо выпить последнюю чашку кофе в день?

Все зависит от того, с какой скоростью организм метаболизирует кофе.

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Если быстро, то 100-200 мг (столько обычно содержится в чашке напитка) могут усвоиться за несколько часов, а если медленно – может понадобиться и 12 часов, тогда ночной сон, вероятно, нарушится.

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Те люди, которые находятся в первой категории, могут позволить себе выпить кофе не позднее 17:00. Но учтите, что даже при высоком метаболизме возможен кумулятивный эффект. Если вы выпили много кофе в течение дня, скорость усвоения замедлится.

Кроме того, если вы часто употребляете кофе, постарайтесь ограничить его потребление с обеда. Иначе проблем со сном не избежать.

Если ваш организм медленно усваивает кофеин, последнюю чашку сегодня можно выпить с 12:00 до 14:00.


Вечером замените кофе на какао

Чашка какао или горячего шоколада содержит вдвое меньше кофеина, чем чашка кофе, однако удовольствия дарит столько же. Триптофан это природный антидепрессант, усиливающий действие кофеина. А антиоксиданты хорошо сказываются на работоспособности.

Учитывая то, что кофе в большом количестве вымывает из организма кальций, сваренное на молоке какао  разумный вариант для кофеманов.

Важно также следить за кофеином, который попадает в организм из других источников: энергетиков, жиросжигателей или напитков перед тренировками.

Если без кофе никак, а усвоение кофеина медленное, можно подумать о кофе без кофеина.

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Теги: Здоровье Здоровое питание
Источник: Здоров'я 24
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