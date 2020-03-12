Во время эпидемии коронавируса важно говорить правду о количестве больных: Супрун

Ульяна Супрун призналась, что во время вспышки кори в 2018-2019 годах ее команда чуть ли не заставляла региональные департаменты здравоохранения говорить правду о количество случаев заболеваний. Она сравнила опыт выявления коронавируса в Украине и других странах.

Тестирование имеет решающее значение не только для снижения скорости распространения болезни, но и для своевременного лечения больных людей, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Почему важно проводить тесты на коронавирус?

Кроме теста, нет другого пути, чтобы узнать о наличии Covid-19 у человека.

Когда количество людей, которых тестируют, слишком мало, то логично, что количество подтвержденных случаев может быть значительно ниже, чем настоящее количество зараженных людей. Они будут оставаться необнаруженными,

– заявила Ульяна Супрун.

Супрун считает, что во время распространения Covid-19 важна качественная, честная и прозрачная коммуникация, так как она поможет уменьшить беспокойство в обществе. Также это важно и для того, чтобы разработать действенный план и правильно реагировать на угрозу.

Сегодня мы увидели, что имеем большие с этим проблемы. Пока уже все активно обсуждали карантин и введение ограничений на массовые мероприятия в соцсетях, не было ни одного официального сообщения об этих действиях от правительства. Они бы должны были первыми выйти с объяснением и ответами на все вопросы,

– заметила она.

Со слов бывшей главы Минздрава, 11 марта в Польше ввели похожие меры, как и в Украине. Вместе с тем, в соседней стране по телевидению весь день длился марафон, во время которого отвечали на вопросы о карантине, которые беспокоили людей. Супрун добавила, что плохая коммуникация – это не только катализатор паники и беспокойства в обществе, но и тотальное неуважение к своим гражданам.

Ульяна Супрун “Не надо стесняться или волноваться, что можно выглядеть плохо или быть "проблемным" на фоне других регионов. Говорить открыто и честно о подозрениях на COVID-19, требовать проведения тестов, должного количества средств индивидуальной защиты, а главное – объективной и честной информации. Как показала нам ситуация с корью – это очень важно”.

Количество проведенных тестов для выявления Covid-19 в странах по состоянию на 11 марта:

Украина – протестированы 43 человека (не считая эвакуированных из Уханя). Коронавирус подтвердили у 1 человека.

Венгрия – протестированы 609 человек, зафиксировано 13 случаев.

Польша – протестированы 2 024 образца, выявлено 25 случаев болезни.

Турция – 940 тестов и 1 случай болезни.

Финляндия – 720 тестов на коронавирус, выявили 40 случаев болезни.

Италия – проведено 60 761 тестов, 10 149 из которых оказались положительными.

Великобритания – 26 261 тест, 373 из которых показали положительный результат.

Южная Корея провела более 200 тысяч тестов. Выявленных случаев COVID-19 – 7 775.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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