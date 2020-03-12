Во время карантина в Украине могут ограничить право людей на передвижение

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине во время карантина могут ограничить право граждан на передвижение. Такой запрет возможен в случае распространения коронавируса в пределах страны.

В частности, ограничительные меры могут ввести, если эпидемия будет распространяться в определенной части страны, рассказал Ляшко во время своего брифинга.

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Если будут случаи распространения на определенной территории, тогда меры точно будут пересмотрены. Может дойти до ограничения прав людей передвигаться за пределы этой территории,

– рассказал замглавы Минздрава.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что пока, без необходимости, передвижение по территории Украины ограничивать не будут.

Карантин в Украине: коротко