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Во время карантина в Украине могут ограничить право людей на передвижение

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Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине во время карантина могут ограничить право граждан на передвижение. Такой запрет возможен в случае распространения коронавируса в пределах страны.

В частности, ограничительные меры могут ввести, если эпидемия будет распространяться в определенной части страны, рассказал Ляшко во время своего брифинга.

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Если будут случаи распространения на определенной территории, тогда меры точно будут пересмотрены. Может дойти до ограничения прав людей передвигаться за пределы этой территории,
– рассказал замглавы Минздрава.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что пока, без необходимости, передвижение по территории Украины ограничивать не будут.

Карантин в Украине: коротко

  • Карантин введен на три недели – с 12 марта до 3 апреля. На это время предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.
  • Этот запрет не касается мер государственной необходимости, таких как заседание Верховной Рады и областных советов. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
  • Кроме того, ограничения коснутся и украинских границ. В частности, с 12 марта планируют оставить лишь 49 КПП вместо 219.
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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение
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