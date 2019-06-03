Во время приема каких препаратов нельзя загорать

В некоторых лекарствах есть химические вещества, которые проникают в эпидермис и могут вступать в реакцию с ультрафиолетовыми лучами. Солнечный свет, попавший на такую измененную кожу, может в считанные минуты вызвать ожоги, аллергию, усиленную пигментацию.

Важный нюанс: реакция на такие лекарства непредсказуема. У одних людей она не проявляется никогда. У других – постоянно. Третьи могут полжизни не сталкиваться со светочувствительностью, пока однажды она не выстрелит. К какой категории относитесь вы, предсказать невозможно, пишет health.

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Поэтому лучший способ избежать неприятностей – не показываться на солнце, если вы используете опасные препараты.

С какими средствами нельзя загорать

1. Косметические средства с ретиноидами и AHA-кислотами

Эти кремы, сыворотки и лосьоны помогают избавиться от акне и их последствий, "стереть" морщины, выровнять рельеф кожи, придать ей яркость и здоровый цвет. Но при этом и ретиноиды, и AHA-кислоты имеют ярко выраженный фототоксический эффект.

Тем же эффектом обладают и популярные аптечные лосьоны с салициловой кислотой, которые часто используют в борьбе с акне.



Солнце может нанести вред, если вы принимаете обезболивающие

2. Популярные обезболивающие

Здесь имеются в виду нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, аспирин, напроксен, пироксикам, диклофенак. Парацетамол к этой группе не относится.

3. Некоторые антибиотики

Явный фототоксический эффект есть у антибиотиков из группы тетрациклинов, хинолонов и фторхинолонов.

4. Некоторые лекарства против аллергии

Речь о препаратах на основе прометазина, цетиризина, дифенгидрамина. В целом, если вы принимаете любой антигистаминный препарат, перечитайте список побочных эффектов: там может числиться светочувствительность.

5. Некоторые мочегонные

Особенно препараты на основе фуросемида и гидрохлоротиазида.

6. Некоторые успокаивающие и антидепрессанты

Подножку вашей коже может подставить любой препарат, так что внимательно читайте инструкцию в разделе "Побочные действия".

7. Препараты для лечения гипертонии

В частности, лекарства на основе гидрохлоротиазида или дилтиазема.

8. Некоторые безрецептурные витамины и БАДы

Особенно зверобой, он резко повышает светочувствительность кожи. Подобным эффектом обладает также ниацин – форма витамина В3.

9. Некоторые оральные контрацептивы и средства на основе эстрогена

Не все, но опять-таки читайте инструкцию и будьте осторожны, выходя на солнце. Ваши друзья – шляпа, солнцезащитный крем и строгое соблюдение правил безопасного загара.

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