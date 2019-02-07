Военные не могут получить 390 тысяч доз вакцин против кори, – Супрун

После того, как Окружной админсуд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины некоторые препараты и вакцины не могут быть доставлены в регионы.

Ульяна Супрун на брифинге в Киеве заявила, что сейчас в Украине вспышка кори. Вакцины против этого заболевания требуют военные на востоке Украины.

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По ее словам, работа Минздрава заблокирована больше недели. Однако пациенты, которые требуют лекарств или операции за рубежом, не могут ждать. Это не только наши пациенты, которые ждут лекарства, это также наши дети, которые ждут вакцины.

Ульяна Супрун “Сейчас у нас есть вспышка кори. Мы имеем уже на складах для наших воинских частей. Они ждут, чтобы вакцинировать военных во время войны... Мне сейчас не разрешено подписывать приказы, чтобы развезти эти жизненно важные вакцины”.

Заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишин отметила, что на складах есть 390 тысяч доз вакцин против кори для военных.

Ольга Стефанишин Через месяц у нас в регионах не будет вакцин от полиомиелита, сегодня миллион доз стоят на центральном складе и не могут поехать в регионы. Сегодня мы не можем развести лекарства для онкобольных. Такие препараты, как для рака молочной железы, рака щитовидной железы, имеют срок годности 21 день. Уже неделю эти лекарства стоят на складах и не могут быть развезенными. Эти препараты вместо того, чтобы лечить людей с онкологией, просто испортятся из-за одного человека – судьи этого суда (судьи Окружного админсуда Киева – 24)”.

Минздрав не может развести препараты для людей с орфанными заболеваниями такими как Гоше, мукополисахаридоз, муковисцидоз.

В ведомстве отметили, что 44 человека неделю назад должны были поехать за границу на операции, для них каждый день важен, они могут в любое время умереть.

Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?

Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.

Какие обязанности суд запретил выполнять Супрун?

- участвовать в заседаниях кабинета министров и голосовать;

- определять стратегическое развитие министерства.