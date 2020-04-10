Война с COVID-19: как украинские медики рискуют жизнью в борьбе со смертельной болезнью

Украинские медики живут в новом режиме почти месяц. Теперь они борются с COVID-19, ежедневно рискуют, круглосуточно носят маски и постоянно моют руки. Как медики привыкли к новым условиям – читайте дальше.

В Киеве жители одного из домов каждый вечер выходят на балкон, чтобы вместе поблагодарить работников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, который расположен рядом.

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В больницах есть отдельные бригады, выезжающие на вызов только тогда, когда есть подозрение на COVID-19. Фельдшер с 25-летним стажем Тарас Миколенко признался, что в таких условиях он и коллеги еще не работали, хотя и привыкли к экстремальным ситуациям. Они рассказали, что им уже случались пациенты, у которых впоследствии подтвердили СOVID-19.

Много больных, которых уже госпитализировали в больницу, там провели ПЦР-диагностику, и после этого подтвердили COVID-19. Тогда мы госпитализируем их в профильное инфекционное отделение,

– сказал фельдшер медицины неотложных состояний Тарас Миколенко.

Медики отметили, что ежедневно у них по 6 – 7 вызовов. Однако заверили, что нагрузка не выросла, ведь работают только с теми, у кого подозрение на COVID-19. И маски медики не снимают даже дома, ведь переживают за родных.

Ношу маску постоянно. И сплю в ней, и дома хожу постоянно, потому что у меня маленький ребенок. Руки мою постоянно, дезинфекционные средства использую. Отдельная чашка, ложка, тарелка,

– сказал фельдшер медицины неотложных состояний Вадим Роззявко.

По словам медиков, средствами защиты они пока обеспечены. После каждого вызова во дворе станции снимают с себя использованные средства защиты и только после этого заходят в помещение. В подобных условиях работают все медики.



Медики снимают защитные костюмы / Фото: скриншот из видео

Директор Института сердца Борис Тодуров с коллегами в операционной также теперь находится в специальных костюмах.



Хирург и ассистенты в операционной / Фото: скриншот из видео

Работники медицинских учреждений поделились, что средства защиты создают парниковый эффект, дезинфицирующие растворы раздражают кожу, а маски оставляют синяки на лице. Однако они не сдаются, а берут пример с зарубежных коллег, которые, несмотря на тяжелые условия труда и опасность для жизни – положительно настроены и даже танцуют на видео, которое выложили в сеть.