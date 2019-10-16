Волнение перед публичными выступлениями блокирует часть воспоминаний

Тревога или волнение перед публичным выступлением или презентацией приводит к образованию "слепой зоны" в памяти, которая блокирует наши воспоминания.

Переживания о предстоящем публичном выступлении могут стереть часть воспоминаний о предыдущих событиях, сообщает Naked Science.

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К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Ватерлоо. В эксперимент было вовлечено около 400 человек.

Участники читали один текст молча, а другой вслух. Когда людям перед чтением текста молча сообщали, что впоследствии они будут читать что-то вслух, то участники хуже запоминали информацию. А когда их не предупреждали об этом, подобного эффекта не наблюдалось.

Ожидание может ухудшать память, потому что люди, как правило, сосредотачиваются на деталях своего предстоящего выступления вместо того, чтобы обращать внимание на информацию, которая появляется перед этим,

- говорит ведущий автор исследования Ноа Форрин.

Особенно это касается людей, которые переживают по поводу будущего выступления. Поэтому исследователи советуют выступать первыми, ведь это дает возможность "отпустить" переживания и сосредоточиться на том, что говорят другие.

Канадские ученые также исследовали различные техники улучшения памяти. Оказалось, что человек действительно лучше запоминает информацию, если произносит ее вслух. Они утверждают, что чтение вслух значительно лучше для запоминания, чем читать молча, писать или слушать кого-то.

Дело в том, что чтение включает одновременно три различных процесса, которые помогают запоминать: артикуляцию, восприятие на слух и самоадресацию. Однако это имеет и обратный эффект – когда люди готовятся читать вслух, они хуже запоминают то, что происходит с ними и вокруг.

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