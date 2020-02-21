Мы стадо, или мы нация, – обращение Владимира Зеленского из-за столкновений в Новых Санжарах

20 февраля в Украине эвакуировали людей из китайского города Ухань, который считается эпицентром вспышки коронавируса. Спецрейсом SkyUp домой прилетели 45 украинцев и 27 иностранцев. Под обсервацией в Новых Санжарах возникли столкновения – местные жители выступали против заселения эвакуированных.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся України через сутички під Новими Санжарами.

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Звернення Володимира Зеленського до громадян України

"... Ми є, чи нас немає. Ми натовп, чи згуртований народ, ми стадо, чи ми нація, ми мешканці, чи ми свідомі громадяни. Неодноразово ми складали цей іспит успішно. Історія з коронавірусом та поверненням наших громадян це черговий іспит для нашого суспільства.

В першу чергу, я хочу привітати наших громадян, які повернулися на Батьківщину. Ми раді, що ми вдома. Ми бажаємо вам близького здоров'я в щиро віримо, що в найближчі тижні ви зможете повернутись до своїх рідних та близьких "

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Коротко про сутички в Нових Санжарах

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг.

Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба" й розбили кілька вікон та двері. Евакуйовані у відповідь показували серця, махали прапорцями або просто закривали обличчя.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а правоохоронці зачинили ворота зсередини.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

Миротворець заявив, що внесе організаторів акцій протесту в базу "Чистилища".

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Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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