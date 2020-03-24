Волонтер показал состояние больницы на Луганщине, которая будет принимать больных Covid-19

Волонтер Константин Реуцкий разместил снимки из больницы на Луганщине, продемонстрировав не самые лучшие условия, в которых могут содержаться инфицированные коронавирусом украинцы в случае вспышки болезни.

Об этом Реуцкий написал на своей странице в фейсбуке. Волонтер также разместил снимки больницы в городе Рубежное, которая определена для приема больных коронавирусной инфекцией

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"Больница, которая должна выдержать основной удар эпидемии на Луганщине. 30 койко-мест. Смогут развернуть еще 20. Один врач-инфекционист. Нужно еще хотя бы двоих. 4 аппарата ИВЛ, нужны, по оценкам директора, еще хотя бы пять", – добавил в подписи Реуцкий.

Волонтер добавил, что в больнице также отсутствует реанимационное оборудование.

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