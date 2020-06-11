Новое исследование подробно рассмотрело преимущества волонтерства для здоровья и счастья добровольцев.

Ученым удалось подтвердить результаты предыдущих исследований, указывающих на пользу для добровольца, пишет Scitech Daily.

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В частности, установили, что взрослые люди старше 50 лет, которые занимаются волонтерством не менее 100 часов в год (около двух часов в неделю), имеют значительно меньший риск смертности.



Волонтерство полезно для здоровья / Фото unsplash

У них реже развиваются физические недостатки, высокий уровень физической активности и лучше самочувствие по сравнению с лицами, которые не являются волонтерами.

Люди по своей природе – социальные существа. Возможно, именно поэтому наши мозг и тело вознаграждают нас за добро для других. Наши результаты показывают, что волонтерство среди пожилых людей не только укрепляет сообщества, но и обогащает их собственную жизнь,

– рассказал глава исследования доктор Эрик С. Ким с кафедры социальных и поведенческих наук в Гарвардской школе здравоохранения.

Также укрепление связей с другими помогает людям почувствовать свою значимость и улучшить благосостояние.