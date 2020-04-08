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Вопрос об отмене карантина в Минздраве прокомментируют не раньше, чем через 10 дней

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Почему сейчас рано говорить о завершении карантина в Украине / 24 канал

Заместитель главы Минздрава и по совместительству главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вопрос об отмене карантина в министерстве прокомментируют не ранее, чем через 10 дней с 8 апреля.

Об этом Ляшко заявил во время пресс-брифинга Минздрава.

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Он пояснил, что сейчас еще рано говорить о завершении карантина, так как в Украине усиленные ограничения продолжаются только 3 день.

По словам Ляшко, решение об отмене ограничительных мер будет приниматься ближе к самому сроку завершения карантина.

Что касается введения и отмены карантина – решение будет приниматься ближе к самому сроку завершения карантина. Мы только на третьем дне усиленных жестких мер карантина, поэтому вопрос отмены карантина мы будем комментировать не раньше, чем через 10 дней с сегодняшней даты,
– заявил Ляшко.

Ляшко добавил, что Минздрав сравнивает все сценарии пандемии, которые происходят в странах ЕС и в странах-соседях, которые позже Украины ввели превентивные меры.

Нові карантинні обмеження
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение
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