Воспаление десен: первые симптомы и лечение
Очевидно, что если из зуба идет кровь, это свидетельствует о заболевании десен. Однако существует множество неочевидных признаков, которые можно обнаружить на ранних стадиях.
Воспаление и кровоточивость десен могут привести к выпадению зубов, поэтому очень важно сразу пойти к врачу, сообщает врач-стоматолог Марьяна Коршинская.
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Неочевидные симптомы воспаления десен
- Неприятный запах изо рта;
- Покраснение и отек десен;
- Привкус гноя
- Дискомфорт;
- Бывает незначительная чувствительность из-за обнажения шеек зуба;
- Подвижность зубов;
- Смещение зубов (зубы будто расходятся, появляются более широкие промежутки)
Как лечить воспаление десен
Существует две болезни десен – гингивит и пародонтит.
Следите за гигиеной ротовой полости, ведь налет на зубах и деснах – комфортная среда для бактерий, которые провоцируют гингивит.
Обязательно регулярно посещайте стоматолога, ведь периодическая чистка поможет предотвратить образование камней.
Если у вас уже есть воспаление десен, лучше не начинайте лечение в домашних условиях, а сходите к врачу. Он сможет установить точный диагноз и выписать необходимое лечение.
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