Воспаление десен: первые симптомы и лечение

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Воспаление десен
Воспаление десен / Unsplash

Очевидно, что если из зуба идет кровь, это свидетельствует о заболевании десен. Однако существует множество неочевидных признаков, которые можно обнаружить на ранних стадиях.

Воспаление и кровоточивость десен могут привести к выпадению зубов, поэтому очень важно сразу пойти к врачу, сообщает врач-стоматолог Марьяна Коршинская.

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Неочевидные симптомы воспаления десен

  • Неприятный запах изо рта;
  • Покраснение и отек десен;
  • Привкус гноя
  • Дискомфорт;
  • Бывает незначительная чувствительность из-за обнажения шеек зуба;
  • Подвижность зубов;
  • Смещение зубов (зубы будто расходятся, появляются более широкие промежутки)

Как лечить воспаление десен

Существует две болезни десен – гингивит и пародонтит.

Следите за гигиеной ротовой полости, ведь налет на зубах и деснах – комфортная среда для бактерий, которые провоцируют гингивит.

Обязательно регулярно посещайте стоматолога, ведь периодическая чистка поможет предотвратить образование камней.

Если у вас уже есть воспаление десен, лучше не начинайте лечение в домашних условиях, а сходите к врачу. Он сможет установить точный диагноз и выписать необходимое лечение.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Стоматология
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