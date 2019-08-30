Воспаление может привести к смертельной болезни легких

Воспаление в легких, которое повлекло простое заболевание, например, грипп, способно пробудить "тихую" мутацию. Это в свою очередь может привести к легочной гипертензии.

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета рассмотрели механизм активации этого заболевания: что приводит к тому, что оно "просыпается", пишет Circulation.

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Основываясь на более ранних работах о механизмах легочных воспалений, ученые предположили, что болезнь возникает, если есть два условия. Первое – наследственная предрасположенность, второе – попадание в организм фермента, что вызывает воспаление в тканях легких.

Легочная гипертензия – что это? Это высокое артериальное давление в легких. Кроме боли в груди, это может вызвать головокружение или обмороки, одышку, потерю энергии. Прогноз при этом неблагоприятный. Смертельный вид легочной гипертензии связан с наследственностью: у пациентов, страдающих ей, мутировавший ген BMPR2. При этом 80% людей, имеющих эту мутацию, проживают всю жизнь, так и не заболев, то есть болезнь "спит".

Для проверки этой гипотезы ученые вывели грызунов с мутацией гена BMPR2. В привычных условиях они нормально себя чувствовали и не болели. А вот после их заразили вирусом, содержащим фермент 5LO, он вызывает временное воспаление легких.

У здоровых людей и грызунов без мутации гена – это относительно непродолжительное заболевание, которое проходит за несколько недель.

У крыс с мутацией гена это привело к хроническому легочному воспалению с повреждением сосудов и впоследствии – к легочной гипертензии. У животных воспаление продолжалось даже после уничтожения вируса. У них повреждались эндотелиальные клетки слизистой оболочки кровеносных сосудов. Клетки стают похожими на решето, а воспаление продолжает расширяться.



Легочную гипертензию может вызвать инфекция, которая привела к воспалению

Лекарств, которые могли бы помочь больным легочной гипертензией, нет. Лишь некоторые препараты способны облегчить симптомы и отсрочить летальный исход. Поэтому параллельно с поиском препаратов для лечения важно понять, что запускает развитие болезни, это может помочь в профилактике.

Фермент, который активирует гипертензию, несложно "подцепить", если не беречь себя: астма, воспаление дыхательных путей на высокогорье, сильный грипп, вирусные или бактериальные инфекции. Людям с мутацией в гене BMPR2 знания об имеющихся ограничениях и разумная осторожность могут спасти жизнь.

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