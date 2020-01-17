Признаки инфекции тату: симптомы и лечение

Новые тату всегда повышают риск заражения. Дискомфорт и зуд – нормальные симптомы после процедуры, впрочем если у вас есть любая причина для беспокойства, или же эти симптомы беспокоят слишком долго – необходимо обратиться к врачу. Мы же расскажем, какие симптомы точно могут указывать на заражение.

Набив татуировки, позаботьтесь о том, чтобы область тату была чистой и увлажненной. Используйте повязку для защиты кожи во время заживления, а также избегайте напряженной деятельности, обильного потоотделения и контакта с грязью, песком и водоемами, пишет MSN.

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Как понять, что из-за тату получили инфекцию и что делать

Гной

Гной в области татуировки является характерным признаком заражения, поэтому сразу необходимо обратиться к врачу. Если у вас поднялась температура, срочно идите в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи или вызовите скорую.

Покраснение и тепло

Если кожа приобретает розовый цвет, отекает и вы чувствуете импульсное тепло на этом участке кожи, то, возможно, у вас инфекция. Это нормальные симптомы после татуировки, но если они не проходят в течение трех дней, необходимо обратиться к врачу для осмотра, ведь вам могут понадобиться антибиотики.

Твердые бугорки в области тату

Как и сыпь, это может свидетельствовать о специфической аллергии на краситель, поэтому стоит обратиться к дерматологу.



Безопасность татуировки – ответственность обеих сторон / Фото: Unsplash

Какие инфекции можно подхватить из-за татуировки

Pseudomonas или грибковые инфекции – чаще всего после татуировки ног, ступней и лодыжек. Подхватить их можно в том случае, если банально не следить за гигиеной ног, не поменять носки и надевать грязную обувь на голую ногу. Также не стоит ходить босиком в тренажерном зале или в общественных душах, где грибки любят прятаться больше всего. Симптомы : покраснение кожи, отек, ощущение тепла и характерный запах.

– чаще всего после татуировки ног, ступней и лодыжек. Подхватить их можно в том случае, если банально не следить за гигиеной ног, не поменять носки и надевать грязную обувь на голую ногу. Также не стоит ходить босиком в тренажерном зале или в общественных душах, где грибки любят прятаться больше всего. : покраснение кожи, отек, ощущение тепла и характерный запах. Нетуберкулезная микобактериальная инфекция возникает из-за нечистой или застоявшейся воды, которую могут использовать в тату-салонах для мытья или разведения чернил. Симптомы : покраснение, грудки на коже, розовые пятна или красные прожилки.

возникает из-за нечистой или застоявшейся воды, которую могут использовать в тату-салонах для мытья или разведения чернил. : покраснение, грудки на коже, розовые пятна или красные прожилки. Кишечная палочка чаще всего находит свою жертву из-за татуировки на ягодицах, паху или лобке. Очевидно, что этот вид тату имеет повышенный риск заражения, ведь инструменты могут вступить в контакт с фекалиями, которые содержат бактерии E. coli. Симптомы: покраснение, опухоль, гной, неприятный запах.

Не забывайте, что в случае плохих санитарных условий в салоне, существует риск заражения ВИЧ, гепатитом B или гепатитом C.

Что вы можете сделать, чтобы уменьшить риск заражения в тату-салоне

Убедитесь, что ваш татуировщик имеет лицензию; Спросите своего мастера, как они чистят и стерилизуют оборудование; Убедитесь, что мастера надевают перчатки во время процедуры; После завершения процедуры, ваш татуировщик должен предоставить вам подробную письменную инструкцию по уходу; В хорошем салоне вам точно наложат повязку и проинструктируют, что делать дальше; Храните новое тату в чистоте; Никогда не пытайтесь снять шкурку, которая может возникнуть в области тату;

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