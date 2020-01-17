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Признаки инфекции тату: симптомы и лечение

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Заражение тату: что делать / Unsplash

Новые тату всегда повышают риск заражения. Дискомфорт и зуд – нормальные симптомы после процедуры, впрочем если у вас есть любая причина для беспокойства, или же эти симптомы беспокоят слишком долго – необходимо обратиться к врачу. Мы же расскажем, какие симптомы точно могут указывать на заражение.

Набив татуировки, позаботьтесь о том, чтобы область тату была чистой и увлажненной. Используйте повязку для защиты кожи во время заживления, а также избегайте напряженной деятельности, обильного потоотделения и контакта с грязью, песком и водоемами, пишет MSN.

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Как понять, что из-за тату получили инфекцию и что делать

Гной

Гной в области татуировки является характерным признаком заражения, поэтому сразу необходимо обратиться к врачу. Если у вас поднялась температура, срочно идите в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи или вызовите скорую.

Покраснение и тепло

Если кожа приобретает розовый цвет, отекает и вы чувствуете импульсное тепло на этом участке кожи, то, возможно, у вас инфекция. Это нормальные симптомы после татуировки, но если они не проходят в течение трех дней, необходимо обратиться к врачу для осмотра, ведь вам могут понадобиться антибиотики.

Твердые бугорки в области тату

Как и сыпь, это может свидетельствовать о специфической аллергии на краситель, поэтому стоит обратиться к дерматологу.

Тату
Безопасность татуировки – ответственность обеих сторон / Фото: Unsplash

Какие инфекции можно подхватить из-за татуировки

  • Pseudomonas или грибковые инфекции – чаще всего после татуировки ног, ступней и лодыжек. Подхватить их можно в том случае, если банально не следить за гигиеной ног, не поменять носки и надевать грязную обувь на голую ногу. Также не стоит ходить босиком в тренажерном зале или в общественных душах, где грибки любят прятаться больше всего. Симптомы: покраснение кожи, отек, ощущение тепла и характерный запах.
  • Нетуберкулезная микобактериальная инфекция возникает из-за нечистой или застоявшейся воды, которую могут использовать в тату-салонах для мытья или разведения чернил. Симптомы: покраснение, грудки на коже, розовые пятна или красные прожилки.
  • Кишечная палочка чаще всего находит свою жертву из-за татуировки на ягодицах, паху или лобке. Очевидно, что этот вид тату имеет повышенный риск заражения, ведь инструменты могут вступить в контакт с фекалиями, которые содержат бактерии E. coli. Симптомы: покраснение, опухоль, гной, неприятный запах.

Не забывайте, что в случае плохих санитарных условий в салоне, существует риск заражения ВИЧ, гепатитом B или гепатитом C.

Тату

Что вы можете сделать, чтобы уменьшить риск заражения в тату-салоне

  1. Убедитесь, что ваш татуировщик имеет лицензию;
  2. Спросите своего мастера, как они чистят и стерилизуют оборудование;
  3. Убедитесь, что мастера надевают перчатки во время процедуры;
  4. После завершения процедуры, ваш татуировщик должен предоставить вам подробную письменную инструкцию по уходу;
  5. В хорошем салоне вам точно наложат повязку и проинструктируют, что делать дальше;
  6. Храните новое тату в чистоте;
  7. Никогда не пытайтесь снять шкурку, которая может возникнуть в области тату;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Красота Дерматология Инфекция
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