Воспаленные лимфоузлы: как отличить "плохой узел" от "нормального"

Воспаление лимфоузлов возникает как следствие той или иной болезни. Лимфатические узлы невероятно важны для организма и выполняют функцию фильтров жидкости (лимфы) ткани. Иногда узлы могут увеличиться вследствие простуды, а иногда причины могут быть более серьезными.

Врач-инфекционист Елена Луцка рассказала, какие симптомы лимфаденита. Когда увеличенные лимфоузлы представляют угрозу и требуют дальнейшей диагностики, а когда беспокоиться не следует.

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Лимфоузлы — что это? Лимфоузлы – это образования, расположенные вдоль лимфатических сосудов по всему телу. Служат они своеобразными "фильтрами".

Поэтому абсолютно нормально, когда лимфоузлы шеи и головы периодически увеличиваются, ведь их функция связана с работой ЛОР органов.

Однако, если лимфоузлы увеличены, стоит обратить внимание на такие моменты

Есть ли симптомы инфекции верхних дыхательных путей, ушей, конъюнктивит, кашель, поражения кожи.

Есть ли лихорадка, нарушение общего состояния.

Был ли контакт с животными, особенно котами.

Есть ли проблемы с зубами, были ли недавно стоматологические вмешательства.

Увеличен один лимфоузел, группа или несколько групп.

Характер самого лимфоузла.



При неверном лечении воспаление может распространиться по всему организму

Лимфоузел считается нормальным, если он:

размером до 2 см

эластичной консистенции

не болит

подвижный, не соединенный с другими тканями

кожа над ним не изменена

Если лимфоузел болит, кожа над ним горячая, покраснела, нужно обратиться к врачу – может понадобиться хирургическое вмешательство.



Лимфоузлы могут воспаляться и под мышками и в паху

Лимфоузел, который требует дополнительного исследования:

более 2 сантиметра, непрерывно увеличивается в течение более 2 недель и не имеет тенденции к уменьшению в течение 4-6 недель;

особенно должны насторожить увеличение надключичных лимфоузлов;

плотный лимфоузел;

лимфоузлы подвижные, соединены между собой или с окружающими тканями;

нет признаков острого воспаления;

"плохой" лимфоузел, как правило, не болит;

кожа над ним может покрыться язвами.

В зависимости от ситуации, врач может предложить дополнительные обследования: общий анализ крови, маркеры инфекций, биопсию лимфоузла и другие.

На данный момент нет убедительных доказательств пользы УЗИ, оно не помогает врачу отличить доброкачественный лимфаденит от злокачественного.

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