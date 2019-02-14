Воспитание детей вредит иммунитету родителей больше, чем кишечные инфекции

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Отцовство вредит иммунитету
Отцовство вредит иммунитету / pixabay.com

Воспитание детей – больший стресс для иммунитета родителей, чем сезонные прививки от гриппа или гастроэнтерит (воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки).

В рамках масштабного исследования Левенского университета в Бельгии иммунологи три года наблюдали за здоровьем 670 человек в возрасте от 2 до 86 лет. Их интересовали факторы, которые сильнее всего влияют на защитную функцию организма, включая возраст, пол, лишний вес и т. д. Одним из важнейших факторов оказался возраст.

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Также исследователи сделали еще один интересный вывод: у пар, которые вместе воспитывали детей, оказалось на 50% меньше отличий в иммунной системе, чем у незнакомцев. Дело не только в том, что партнеры обмениваются бактериями, они еще и живут в условиях стресса, недостатка сна и хронических инфекций.

Батьківство
Отцовство вредит иммунитету больше, чем заболевания желудка

"Поскольку отцовство – один из самых серьезных вызовов для организма со стороны внешней среды, на который люди идут добровольно, логично, что это радикальное перезагрузка защитной системы, – и все же для нас стало открытием, что воспитание детей бьет по иммунитету сильнее, чем тяжелый гастроэнтерит (воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки)", – подчеркнул один из авторов работы Адриан Листон.

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Теги: Здоровье Дети Лечение Медицина Психология
Источник: 24 Канал
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