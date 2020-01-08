Как восстановить печень после праздников: советы врача

Новогодние праздники подходят к концу и оставляют за собой не только приятные воспоминания о времени с друзьями и семьей, но и лишние килограммы и проблемы с печенью. Как быстро восстановиться – читайте в материале Здоровье 24.

Врач-кардиолог Ирина Алексеевна дала ряд советов на своей странице в Инстаграме, как "почистить" печень после встречи Нового года и Рождества.

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Как известно, главный детокс-орган организма сильно страдает от выпитого алкоголя, газированных напитков, сладкого и употребление фаст-фуда. Поэтому для того, чтобы не уничтожить печень во время праздников стоит прислушаться к рекомендациям по восстановлению организма.

Как восстановить печень после праздников: 5 советов

Устройте "сухой" январь

Врач отмечает, что после праздников для восстановления печени лучше – полностью воздержаться от потребления алкоголя на 1 месяц.

Ограничить калорийность питания

Это поможет похудеть, уменьшить или ликвидировать инсулинорезистентность, а также снизить кардиоваскулярные риски – развитие сердечно-сосудистых осложнений.

Ирина Алексеевна рекомендует выбрать лучшую стратегию в отношении питания. К примеру, это может быть интервальные голодания, режим 5:2, когда 5 дней можно питаться привычно, а 2 дня с ограничениями. Отметим, что пожилым людям, пациентам с циррозом, диабетом и другими болезнями нельзя самостоятельно выбирать диету и менять питание без консультации у врача.

Увеличить физическую активность.

Кардиолог Ирина Алексеевна " Ваша печень обрадуется, ведь упражнения позволяют уменьшить выраженность жировой болезни печени (стеатогепатозом) у пациентов как с ожирением, так и без него, снизить уровни АЛТ, АСТ и улучшить чувствительность тканей к инсулину "

Попробуйте средиземноморскую диету

Да, не существует универсальной диеты для всех, однако Европейская ассоциация по изучению заболеваний печени рекомендует этот тип питания как один из лучших.

Известно, что такой способ питания помогает бороться не только с лишним весом, но и проблемами со здоровьем. Во время средиземноморской диеты следует употреблять много овощей, фруктов, бобовых. А также минимум дважды в неделю – морскую рыбу и морепродукты.

Осознайте риск программ "детоксикации" организма

Ирина Алексеевна не рекомендует употреблять биологически активные добавки (БАД) для детокса печени, так как они могут быть токсичными, особенно после возлияний и жирной пищи.

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