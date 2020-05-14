На восстановление уйдут месяцы или годы: COVID-19 полностью изменил образ жизни людей

Что чувствуют, как заболели и как выздоровели – люди по всему миру делятся опытом жизни с COVID-19.

Певица Вероника Антонелли переболела COVID-19 и уже два месяца борется с осложнениями после болезни. Врач сообщил женщине, что она не сможет полноценно петь, пока не затянутся рубцы на легких. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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"Я не знаю сколько еще это продлится. Врач говорит месяцы, годы. Иногда я отчаиваюсь, потому что не могу петь свои любимые песни. Они помогали мне путешествовать, даже не выходя из дома", – сообщила Вероника Антоннели.

Восстанавливаться после интубации – дыхание с помощью трубки, такое приходится делать Алексу Мело. Морской пехотинец в отставке пережил COVID-19 и только 2 недели, как дома.

Мне пришлось изменить образ жизни. Я делаю все медленнее. Не могу даже пробежать 2 километра, хотя раньше бегал 7-10 километров,

– рассказал военный в отставке Алекс Мело.

Таких, как Алекс и Вероника, в мире 4 миллиона. Вирус уже убил более 280 тысяч человек. Недуг новый и не изучен, поэтому многие пациенты сталкиваются с незнакомыми и неожиданными симптомами.

"Мы уже имеем группу людей, которые выжили и сейчас имеют различные осложнения: начиная от органов дыхания, заканчивая психологическими проблемами. Но мы не можем описать все последствия, которые могут возникнуть после коронавируса", – объяснил инфекционист университета Эмори Джей Веркей.

Обмен опытом в соцсетях

Симптомы и опыт борьбы с COVID-19 люди описывают в соцсетях. В специальных группах, больные коронавирусом создают своеобразную медицинскую энциклопедию. Чтобы помочь друг другу и врачам лучше изучить болезнь. Одна из модераторов таких сообществ Бренди Свайз рассказала, что имела пневмонию, а сейчас борется с бессонницей.

"Я вижу в этой группе, что люди напуганы, они спрашивают: "Были ли у кого такие симптомы, испытывали ли вы нечто подобное?" Я уже 35 дней, как пережила COVID-19, но все еще имею проблемы со здоровьем", – вспомнила Бренди Свайз.

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По наблюдениям китайских врачей, которые первыми столкнулись с коронавирусом, восстановление после болезни может занимать от трех до шести недель. Правда, в некоторых случаях болезнь ослабляет организм навсегда.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала