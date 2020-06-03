ВОЗ была недовольна тем, что Китай оттягивал с предоставлением важной информации о коронавирусе в январе 2020 года. Однако в организации не знали, как правильно "нажать", чтобы не вызвать гнев правительства Китая и не потерять доступ к информации вообще.

Во время встреч сотрудники ВОЗ обсуждали, как правильно "надавить на Китай", чтобы получить подробную информацию о пациентах с коронавирусом и не вызвать при этом гнев руководства страны и не потерять доступ к информации, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

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Ссылаясь на записи внутренних бесед в ВОЗ, издание отмечает, что в организации были недовольны коммуникацией китайских властей в январе. К примеру, лаборатории правительства КНР обнародовали геном вируса только после того, как другая лаборатория опубликовала его 11 января на сайте, посвященном вирусологии.

Также в тот период Китай около двух недель не предоставлял подробную информацию о состоянии пациентов и ходе болезни. Но в то же время представители ВОЗ официально благодарили власть Китая за "быструю реакцию и немедленное предоставление генома вируса" и заявляли, что прозрачность правительства поражает и "выше всяких похвал".

В AP отметили, что на самом же деле сотрудники ВОЗ испытывали сильную фрустрацию в связи с тем, что у них нет необходимой информации для борьбы с вирусом. Агентство сообщило, что такое публичное расхваливание могло быть вызвано желанием получить больше информации о вирусе.

Несмотря на это, эксперты ВОЗ были искренне впечатлены работой китайских ученых по расшифровке генома коронавируса.