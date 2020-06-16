В ВОЗ заявили, что в Южном полушарии уже начался сезон гриппа. В организации считают, что совместная циркуляция COVID-19 и гриппа может еще ухудшить влияние на уже переполненные системы здравоохранения,

В ВОЗ уже заметили, что в связи с пандемией коронавируса наблюдение за гриппом уменьшилось или остановилось вообще.

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Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса не стоит забывать и о других важных заболеваниях, в частности гриппе.

Несмотря на постоянный глобальный ответ на пандемию COVID-19, мы не можем потерять из виду другие важные проблемы здравоохранения, в частности грипп. Грипп поражает каждую страну ежегодно и несет свои смертельные потери,

– заявил Тедрос Аданом Гебреисус.