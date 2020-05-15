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ВОЗ: Европа должна готовиться ко второй и третьей смертельным волнам COVID-19

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Представитель ВОЗ Клюге призвал Европу не спешить отменять карантин
Представитель ВОЗ Клюге призвал Европу не спешить отменять карантин / Коллаж 24 канала

Европейским странам следует осторожно отменять карантин, а еще лучше – готовиться ко второй и третьей волнам эпидемии COVID-19. Особенно учитывая то, что заболеваемость не пошла на спад, а лишь сместился эпицентр – в сторону России, Украины и Беларуси.

Такие рассуждения высказал 14 мая директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью британскому изданию The Independent.

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О второй и третьей волнах коронавируса

"Я очень обеспокоен. Осенью у нас может быть вторая волна COVID-19, а еще и сезонного гриппа или кори", – сказал Клюге. И добавил, что зимой можно ожидать даже третью волну.

Поэтому страны Европы "должны оставаться бдительными", несмотря на уменьшение количества смертей и новых случаев инфекции в последние недели. Время, выпавшее из-за ослабления пандемии, следует использовать для:

  • Укрепления систем здравоохранения.
  • Наращивания потенциала больниц, отделений первичной и интенсивной терапии.
  • Проведения всестороннего отслеживания контактов инфицированных.
  • Проведения общего масштабного тестирования.

Добавим, что несколько ранее главный врач Англии Крис Витт уже провозглашал подобное заявление: "Вполне вероятно, что вторая волна на самом деле будет более серьезной, чем первая".

В пример тогда врач приводил пандемию гриппа 1918 года: тогда было три волны болезни – летом, осенью и зимой. Причем вторая волна была самой смертоносной.

От COVID-19 уже умерли более 300 тысяч человек в мире, а инфицированных уже почти 4,5 миллиона. Оперативная информация и обновленные статистические показатели заболевания в Украине и мире – по этой ссылке.

"Люди думают, что изоляции конец – но ничего не изменилось"

Пандемия не подошла к концу, но 32 из 43 стран Европы (речь о тех, которые ранее ввели ограничительные меры) заявили о постепенном выходе из карантина. Клюге считает, что этот процесс должен быть крайне осторожным и постепенным.

Люди думают, что изоляции конец. Но ведь ничего не изменилось. Все полностью мероприятия по контролю за заболеваниями должны остаться в силе – это ключевой тезис,
– подчеркнул представитель ВОЗ.

Он также признал, что "режим изоляции не изменил ситуацию с вирусом", так как ни вакцины, ни лечения до сих пор нет.

К тому же, как отдельно отметил Ганс Клюге, замедление вспышки коронавируса в Великобритании и других странах Западной Европы вообще не означает, что пандемия подходит к концу. Мол, вирусный центр в Европе сместился на восток – в Россию, Украину и Беларусь.

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Украины Европа Коронавирус COVID-19 ВОЗ Новости Здоровье Здоровье Медицина
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