ВОЗ назвала новые эпицентры коронавируса

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что новым эпицентром пандемии коронавируса теперь является Северная и Южная Америка.

Об этом представители организации заявили на пресс-конференции, пишет The Guardian.

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Всего на двух материках более 2,4 миллиона человек болели или болеют коронавирусной болезнью COVID-19, из них более 143 тысяч умерли.

Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19. Поэтому странам нельзя облегчать карантинные ограничения,

– заявила руководитель ВОЗ в американском регионе и глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен.

Она подчеркнула, что Латинская Америка уже опередила Европу и Соединенные Штаты по количеству новых случаев коронавируса на день.

Наихудшая ситуация в Бразилии, а также в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

В исследовании Университета Вашингтона посчитали, что общее число погибших в Бразилии может возрасти в пять раз – до 125 тысяч, уже к началу августа.

Эпицентры коронавируса