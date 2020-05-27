ВОЗ назвала новые эпицентры коронавируса
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что новым эпицентром пандемии коронавируса теперь является Северная и Южная Америка.
Об этом представители организации заявили на пресс-конференции, пишет The Guardian.
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Всего на двух материках более 2,4 миллиона человек болели или болеют коронавирусной болезнью COVID-19, из них более 143 тысяч умерли.
Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19. Поэтому странам нельзя облегчать карантинные ограничения,
– заявила руководитель ВОЗ в американском регионе и глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен.
Она подчеркнула, что Латинская Америка уже опередила Европу и Соединенные Штаты по количеству новых случаев коронавируса на день.
Наихудшая ситуация в Бразилии, а также в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.
В исследовании Университета Вашингтона посчитали, что общее число погибших в Бразилии может возрасти в пять раз – до 125 тысяч, уже к началу августа.
Эпицентры коронавируса
- Зимой эпицентром и источником коронавируса ВОЗ считала Китай.
- В начале весны – Европу, одновременно считая, что потенциально центром пандемии могут стать США и Африка.
- Накануне ВОЗ объявила эпицентром пандемии COVID-19 Латинскую Америку.