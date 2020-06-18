В ВОЗ назвали категории населения, которые первыми получат вакцину против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации относительно категорий людей, которые получат вакцину от коронавирусной болезни в первую очередь. Предварительно приоритетный доступ к вакцине будет у трех категорий пациентов.
ВОЗ надеется, что до конца года будут изготовлены сотни миллионов доз вакцины. Об этом сообщает The New York Times.
Интересно Сокрушительный удар: молочный сахар может обезвреживать раковые клетки
По словам главного ученого ВОЗ Сумьи Сваминатан, приоритет будут иметь такие группы населения:
- Медики и другие работники, которые трудятся на передовой в борьбе с коронавирусом, в частности, полиция.
- Люди из категории особо уязвимых пациентов, в том числе пожилые люди и те, кто имеет сопутствующие заболевания;
- Люди, которые работают или живут в местах с высокой степенью передачи вируса: тюрьмах или домах престарелых.
Актуально Что известно о вакцине АstraZeneca, которую уже заказали европейские страны
Мы настроены оптимистично. Но разработка вакцин – это сложное дело, оно связано с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много вакцин и платформ для их разработки, поэтому, даже если первая или вторая терпят неудачу, мы не должны терять надежду, – заявила представительница ВОЗ.
Каковы шансы получить вакцину против коронавируса в ближайшее время?
Компания АstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину и продолжает работать над ней, пока несколько этапов экспериментов уже показали успех, потому ожидают, что испытания закончится осенью.
Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллион доз вакцины от коронавирусной болезни.