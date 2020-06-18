Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила прекратить испытания гидроксихлорохина как потенциального средства лечения для госпитализированных пациентов с коронавирусом, потому что он не снижает уровень смертности.

Об этом сообщает организация на своей странице в Twitter.

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Препарат от малярии и ревматоидного артрита, гидроксихлорохин был в центре политических и научных споров. Его позиционировали как основного претендента против нового коронавируса известные фигуры, даже президент США Дональд Трамп.

Препарат включили в несколько рандомизированных клинических испытаний – считаются золотым стандартом для клинических исследований. Однако ВОЗ заявила, что эти данные заставили агентство здравоохранения ООН отложить проведение собственных испытаний.

The Solidarity Trial's hydroxychloroquine arm is being stopped, on the basis of evidence showing it does not reduce mortality for hospitalised #COVID19 patients. — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 17, 2020

Доктор Ана Мария Хенао Рестрепо из программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения заявила на виртуальной пресс-конференции в Женеве:

Гидроксихлорохин, по сравнению со стандартной медицинской помощью при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19, не приводит к снижению смертности. На основе анализа и осмотра опубликованных доказательств исполнительная группа проекта встречалась два раза, и сегодня мы встретились со всеми основными исследователями. После обсуждения они пришли к выводу, что испытания гидроксихлорохина будут остановлены.

Как отказывались от гидроксихлорохина

Решение сделать паузу в испытаниях приняли после исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, в котором предполагалось, что препарат может повысить риск смерти среди пациентов с COVID-19.

Lancet исправил часть данных, но ученые придерживались своих выводов. К началу июня ВОЗ пришла к выводу, что "нет причин" менять способ проведения испытаний и возобновила исследования гидроксихлорохина.

17 июня испытания окончательно прекращены.