ВОЗ ошеломила новыми данными о бессимптомных носителях COVID-19
Всемирная организация здравоохранения заявила, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции редко способствуют распространению болезни.
Вспышки коронавируса трудно сдерживать не из-за бессимптомных носителей. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхов.
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Что известно о бессимптомной передаче коронавирусной болезни
Ранее научное сообщество считало, что коронавирусный патоген может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя нет симптомов или признаков болезни.
Но ВОЗ заявила, что несмотря на то, что такой путь распространения возможен, он не является основным.
Случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания передает инфекцию другому человеку, встречаются редко,
– отметила Ван Керхов.
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Почему сделали такие выводы
В ВОЗ ссылаются на отчеты из стран, которые подробно отслеживают контакты зараженных и следят за бессимптомными больными.
В то же время в ВОЗ признали, что бессимптомное и досимптомное распространение коронавирусной инфекции чаще фиксируют в домах престарелых или среди людей, живущих в одном доме.
Какая польза от таких новых данных
Лучшее, что руководства государств, пытающихся побороть пандемию COVID-19, могут сделать сейчас – это выявление и изоляция зараженных людей с симптомами, а также отслеживание всех их контактов.
Такая информация о бессимптомных носителях является оптимистичной, ведь таким образом болезнь имеет более медленные темпы распространения.
Впрочем, вместе с этим, это указывает на то, что подход противодействия инфекции стоит скорректировать.