В ВОЗ отреагировали на сообщение врачей о симптомах синдрома Кавасаки у детей с COVID-19

Последние несколько недель из Европы и Северной Америки поступают сообщения о том, что некоторые дети, которые поступают в реанимацию с коронавирусом, имеют симптомы, похожие на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока.

В ВОЗ отреагировали на сообщение врачей и отметили, что важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причину и описать вмешательства в лечение.

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В связи с ситуацией, вечером 15 мая ВОЗ выпустит Научное краткое описание мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

Кроме того, в организации уже разработали форму уведомления в случае возникновения этого синдрома, чтобы врачи могли быстро сообщать о новых случаях.

Я призываю клиницистов по всему миру сотрудничать с национальными органами власти и ВОЗ, быть бдительными и лучше изучить явление этого синдрома у детей,

– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Синдром Кавасаки – что это? Редкое воспалительное заболевание, в результате которого кровеносные сосуды ослабляются. В результате у пациента может возникнуть аневризма, сердечный приступ или сердечная недостаточность. Обычно синдром Кавасаки поражает детей до 5 лет.

"I call on clinicians worldwide to work with your national authorities and WHO to be on the alert and better understand this syndrome in children"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 15, 2020

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