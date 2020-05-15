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В ВОЗ отреагировали на сообщение врачей о симптомах синдрома Кавасаки у детей с COVID-19

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ВОЗ о синдроме Кавасаки и детях с коронавирусом
ВОЗ о синдроме Кавасаки и детях с коронавирусом / Unsplash

Последние несколько недель из Европы и Северной Америки поступают сообщения о том, что некоторые дети, которые поступают в реанимацию с коронавирусом, имеют симптомы, похожие на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока.

В ВОЗ отреагировали на сообщение врачей и отметили, что важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причину и описать вмешательства в лечение.

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В связи с ситуацией, вечером 15 мая ВОЗ выпустит Научное краткое описание мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

Кроме того, в организации уже разработали форму уведомления в случае возникновения этого синдрома, чтобы врачи могли быстро сообщать о новых случаях.

Я призываю клиницистов по всему миру сотрудничать с национальными органами власти и ВОЗ, быть бдительными и лучше изучить явление этого синдрома у детей,
– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. 

 
Синдром Кавасаки – что это?
Редкое воспалительное заболевание, в результате которого кровеносные сосуды ослабляются. В результате у пациента может возникнуть аневризма, сердечный приступ или сердечная недостаточность. Обычно синдром Кавасаки поражает детей до 5 лет. 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье ВОЗ Дети
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