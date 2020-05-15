В ВОЗ отреагировали на сообщение врачей о симптомах синдрома Кавасаки у детей с COVID-19
Последние несколько недель из Европы и Северной Америки поступают сообщения о том, что некоторые дети, которые поступают в реанимацию с коронавирусом, имеют симптомы, похожие на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока.
В ВОЗ отреагировали на сообщение врачей и отметили, что важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причину и описать вмешательства в лечение.
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В связи с ситуацией, вечером 15 мая ВОЗ выпустит Научное краткое описание мультисистемного воспалительного синдрома у детей.
Кроме того, в организации уже разработали форму уведомления в случае возникновения этого синдрома, чтобы врачи могли быстро сообщать о новых случаях.
Я призываю клиницистов по всему миру сотрудничать с национальными органами власти и ВОЗ, быть бдительными и лучше изучить явление этого синдрома у детей,
– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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