В ВОЗ предположили, что источником COVID-19 может быть не рынок в Ухане

До сих пор в мире считают, что COVID-19 распространился с китайского рынка Уханя. Однако в ВОЗ предположили, что коронавирус могли туда занести.

Об этом заявил эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Поэтому в ВОЗ выдвинули теорию, что рынок в Ухане не является первоисточником распространения коронавируса.

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Эмбарек не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, а затем она распространилась среди населения.

Этот рынок точно играл какую-то роль – или как источник вспышки, или при ее распространении... Но мы не знаем наверняка, был ли рынок источником вспышки,

– добавил он.

Добавим, что в США некоторые издания считают, что коронавирус был создан искусственно китайскими учеными и мог распространиться из лаборатории.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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