ВОЗ приостановила испытания лекарства от COVID-19, которое Минздрав одобрил в Украине

В ВОЗ временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса COVID-19 из-за роста количества летальных случаев среди пациентов, которые принимали эти лекарства.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет "Интерфакс-Украина".

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ВОЗ решила провести всесторонний анализ и критическую оценку всех имеющихся в мире доказательств, чтобы адекватно оценить потенциальные выгоды и вред от этих препаратов.

Исполнительная группа взяла временную паузу в испытании гидроксихлорохиновой группы лекарств, пока данные проверяются Советом по мониторингу безопасности данных... Эта проблема связана с использованием гидроксихлорохина и хлорохина,

– добавил Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что эти препараты считаются безопасными для применения у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.

Минздрав Украины включил гидроксихлорохин и хлорохин в протокол лечения пациентов с COVID-19

Добавим, что Минздрав Украины включил эти препараты с действующим веществом гидроксихлорохин и хлорохин в протокол лечения пациентов с COVID-19, несмотря на то, что лекарства еще в стадии клинических испытаний. Фармкомпания "Дарница" прошла государственную регистрацию на субстанцию экспериментального препарата "Плаквенил" против коронавируса в Украине.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что опасно использовать экспериментальные препараты для лечения больных коронавирусом, а среди серьезных побочных действий, которые могут повлечь гидроксихлорохин и хлорохин, необратимые повреждения сетчатки, тахикардия, мышечная слабость и сильное падение сахара в крови, а также психические эффекты, которые включают бессонницу, нарушения сна, галлюцинации.

"Назначать гидроксихлорохин и хлорохин пациентам в больницах не только безответственно, это преступление в отношении своих граждан", – заявила Супрун и обратилась к главе Минздрава Максиму Степанову с призывом внести изменения в протокол.