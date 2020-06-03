ВОЗ восстановили клинические испытания гидроксихлорохина
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду объявили о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина от коронавируса COVID-19.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус во время брифинга в среду, 3 мая, пишет France 24.
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Напомним, что 25 мая в ВОЗ объявили о временном прекращении испытания гидроксихлорохина из-за роста количества летальных случаев среди пациентов, принимавших это лекарство. Решение было принято после публикации исследования медицинским изданием The Lancet.
На брифинге в ВОЗ отметили, что после "анализа доступных данных по смертности" эксперты пришли к выводу, что "нет причин отказываться от плана" клинических испытаний.
Ученые призывают к осторожности при использовании гидроксихлорохина. К примеру, в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не стоит использовать против коронавируса, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.
Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун заявила, что опасно использовать экспериментальные препараты для лечения больных коронавирусом.
По ее словам, среди серьезных побочных действий, которые могут повлечь гидроксихлорохин и хлорохин, являются:
- необратимые повреждения сетчатки,
- тахикардия,
- мышечная слабость,
- сильное падение сахара в крови,
- психиатрические эффекты, которые включают бессонницу, нарушения сна, галлюцинации.
Гидроксихлорохин входит в состав препарата Плаквенил, который есть в украинском протоколе лечении пациентов с COVID-19.
Плаквенил – это антималярийных препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.