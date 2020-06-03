Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду объявили о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина от коронавируса COVID-19.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус во время брифинга в среду, 3 мая, пишет France 24.

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Напомним, что 25 мая в ВОЗ объявили о временном прекращении испытания гидроксихлорохина из-за роста количества летальных случаев среди пациентов, принимавших это лекарство. Решение было принято после публикации исследования медицинским изданием The Lancet.

На брифинге в ВОЗ отметили, что после "анализа доступных данных по смертности" эксперты пришли к выводу, что "нет причин отказываться от плана" клинических испытаний.

Ученые призывают к осторожности при использовании гидроксихлорохина. К примеру, в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не стоит использовать против коронавируса, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун заявила, что опасно использовать экспериментальные препараты для лечения больных коронавирусом.

По ее словам, среди серьезных побочных действий, которые могут повлечь гидроксихлорохин и хлорохин, являются:

необратимые повреждения сетчатки,

тахикардия,

мышечная слабость,

сильное падение сахара в крови,

психиатрические эффекты, которые включают бессонницу, нарушения сна, галлюцинации.