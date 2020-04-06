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Тесты на антитела к коронавирусу: новое масштабное исследование ВОЗ

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Тесты на коронавирус / unsplash.com

Для эффективной борьбы с пандемией коронавируса необходимо иметь точные данные о том, сколько людей заражены самом деле, а сколько уже переболели и получили иммунитет к инфекции. Понимание реальных масштабов пандемии пока нет. Надлежащим образом тестирование на коронавирус проводят не в каждой стране, а там, где и проводят есть большая вероятность, что треть негативных результатов – ложные.

Кроме того, около 30% больных переносят заболевание бессимптомно. Узнать правду поможет масштабная инициатива ВОЗ по исследованию антител к COVID-19, о которой пишет Science Magazine.

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Сейчас количество больных коронавирусом превысило 1 миллион человек. Однако из-за нехватки тестов, наличия легких и бессимптомных случаев, которые, вероятно, не учитывали – это неточный подсчет.

Тесты на антитела к коронавирусу

Чтобы выявить всех, кто болеет или уже переболел коронавирусом, следует использовать тесты на наличие антител к нему. К сожалению, коммерческие варианты таких тестов все еще недоступны.

Всемирная организация здравоохранения планирует провести масштабное исследование образцов крови на антитела. Программа, получившая название "Солидарность II", стартует в ближайшие дни и охватит сразу несколько государств.

"Солидарность II" – это третий этап инициативы ВОЗ по сбору данных об антителах к коронавирусу. До этого организация уже работала с исследователями из стран, где произошли крупные вспышки болезни, а также опубликовала стандартные протоколы, которые помогут сопоставить информацию из разных стран.


Чтобы понять масштабы пандемии следует тестировать на наличие антител к коронавирусу / Фото: Unsplash

Почему важна программа от ВОЗ "Солидарность II"

Третий этап позволит странам-участницам объединить результаты крупномасштабных исследований антител, благодаря чему ученые поймут, какую роль в распространении вируса играют дети и подростки, а также оценить количество людей, которые уже переболели и получили определенный иммунитет.

Предполагается, что программа продлится год, но первые результаты будут доступны через несколько месяцев.

Коммерческие тесты на антитела к коронавирусу могут появиться в ближайшее время. Они помогут понять, кто уже имеет иммунитет к коронавирусу и может вернуться к нормальной жизни. Прежде всего такие тесты важны для врачей, работающих с зараженными, правоохранителей и пожарных, а также сотрудников сфер услуг, которые продолжают работать в условиях глобального карантина.


Течение коронавируса в разных группах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение исследования ВОЗ Новости Здоровье
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