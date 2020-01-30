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ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса

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ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса / axios.com

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. Все из-за распространения опасного коронавируса за пределами Китая.

Основной причиной такого шага является не то, что происходит сейчас в Китае, а происходящее за его пределами, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейес. Об этом сообщает ВВС.

Важно! Антибиотики неэффективны против коронавируса – ВОЗ

Основным предостережением Организации по охране здоровья является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения.

Вспышка коронавируса: коротко о главном

  • По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умер 171 человек. В общем известно о 8 тысячах 235 случаях заражения во всем мире.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился. Украина эвакуирует своих граждан из Китая, всех их проверяют в "Борисполе" медики.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных. Большинство жертв - пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. В Китае закрыт ряд городов-миллионников, кое-где объявляют военное положение. Первым закрытым на въезды и выезды городом стал Ухань, где зародилась смертоносная инфекция.

коронавірус 2020, міфи
Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус 2020 Китай Новости Здоровье Инфекция в Европе Инфекция ВОЗ Здоровье Медицина
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