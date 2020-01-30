ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. Все из-за распространения опасного коронавируса за пределами Китая.

Основной причиной такого шага является не то, что происходит сейчас в Китае, а происходящее за его пределами, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейес. Об этом сообщает ВВС.

Важно! Антибиотики неэффективны против коронавируса – ВОЗ

Основным предостережением Организации по охране здоровья является то, что опасный вирус распространится на страны со слабо развитыми системами здравоохранения.

Вспышка коронавируса: коротко о главном

По состоянию на 30 января от нового коронавируса в Китае умер 171 человек. В общем известно о 8 тысячах 235 случаях заражения во всем мире.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился. Украина эвакуирует своих граждан из Китая, всех их проверяют в "Борисполе" медики.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных. Большинство жертв - пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай. В Китае закрыт ряд городов-миллионников, кое-где объявляют военное положение. Первым закрытым на въезды и выезды городом стал Ухань, где зародилась смертоносная инфекция.



Мифы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канала