ВОЗ оценила готовность Украины к коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт положительно оценил готовность украинской медицины к вспышке коронавируса Covid-2019.

По его словам, система здравоохранения в Украине наравне с другими европейскими странами готовится к вспышке Covid-2019, пишет DW.

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"Здесь есть больницы, врачи, медицинский персонал, и если посмотреть, как быстро происходит обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами, то Украина – не самая слабая в разрезе системы здравоохранения", – заявил он.

Хабихт добавил, что в Украине разработана система быстрого оповещения о случаях заражения коронавирусом. Также система здравоохранения быстро адаптируется и вносит изменения для решения проблемы распространения коронавируса.



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