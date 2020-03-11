ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию из-за коронавируса.

Пандемию Covid-19 объявили во всем мире, об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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"Поэтому мы сделали вывод, что Коронавирус Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию ", – говорится в сообщении ВОЗ.

Он добавил, что все страны до сих пор могут "изменить ход этой пандемии". Но из-за бездействия многих стран они вынуждены на этот шаг.

Что такое пандемия?

Пандемия – это распространение заболевания в мировых масштабах. Пандемия происходит тогда, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, а население не имеет иммунитета к вирусу, а также эффективных средств профилактики, то есть вакцинации и лечения.

Предыдущие случаи пандемий связаны со вспышками вирусов гриппа животных. Среди инфекционных заболеваний, которые набирали масштаба пандемии: чума, холера, грипп.

Последним масштабным случаем пандемии считают Испанку (1918-1920 года), унесшей жизни 50 миллионов людей.

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"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

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