ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию из-за коронавируса.
Пандемию Covid-19 объявили во всем мире, об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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"Поэтому мы сделали вывод, что Коронавирус Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию ", – говорится в сообщении ВОЗ.
Он добавил, что все страны до сих пор могут "изменить ход этой пандемии". Но из-за бездействия многих стран они вынуждены на этот шаг.
Что такое пандемия?
Пандемия – это распространение заболевания в мировых масштабах. Пандемия происходит тогда, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, а население не имеет иммунитета к вирусу, а также эффективных средств профилактики, то есть вакцинации и лечения.
Предыдущие случаи пандемий связаны со вспышками вирусов гриппа животных. Среди инфекционных заболеваний, которые набирали масштаба пандемии: чума, холера, грипп.
Последним масштабным случаем пандемии считают Испанку (1918-1920 года), унесшей жизни 50 миллионов людей.
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