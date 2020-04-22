ВОЗ ожидает роста вспышки эпидемии коронавируса в Восточной Европе
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что большинство стран еще на ранней стадии эпидемии. По его словам, ВОЗ ожидает новую вспышку коронавируса минимум в четырех частях света.
Об этом Всемирная организация здравоохранения сообщила 22 апреля в социальной сети Твиттер.
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ВОЗ ожидает новую вспышку коронавируса в Африке, Восточной Европе, а также в Центральной и Южной Америке.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что несмотря на то, что в Западной Европе наблюдается спад вспышки коронавируса, в других частях мира можно заметить тревожные тенденции.
Большинство эпидемий в Западной Европе стабилизировались или идут на спад. Хотя количество низкое, мы наблюдаем тревожные тенденции роста в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе. Большинство стран еще на ранних стадиях эпидемий,
– сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
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