ВОЗ ожидает роста вспышки эпидемии коронавируса в Восточной Европе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что большинство стран еще на ранней стадии эпидемии. По его словам, ВОЗ ожидает новую вспышку коронавируса минимум в четырех частях света.

Об этом Всемирная организация здравоохранения сообщила 22 апреля в социальной сети Твиттер.

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ВОЗ ожидает новую вспышку коронавируса в Африке, Восточной Европе, а также в Центральной и Южной Америке.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что несмотря на то, что в Западной Европе наблюдается спад вспышки коронавируса, в других частях мира можно заметить тревожные тенденции.

Большинство эпидемий в Западной Европе стабилизировались или идут на спад. Хотя количество низкое, мы наблюдаем тревожные тенденции роста в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе. Большинство стран еще на ранних стадиях эпидемий,

– сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining.



Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central a& South America, & Eastern Europe.



Most countries are still in the early stages of their epidemics"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020



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