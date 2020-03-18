ВОЗ передала Украине вторую партию тестов на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения передала Украине второй набор тестов для диагностирования коронавируса Covid-19.

О получении тестов сообщил Центр общественного здоровья МЗ Украины.

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"World Health Organization Ukraine передала второй набор реагентов вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины для диагностирования образцов на COVID-19. Набор рассчитан на 5 000 реакций, чего хватит для диагностирования более 1 600 человек", – говорится в сообщении Минздрава.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения раскритиковала государства, которые не прилагают достаточно усилий для выявления и сдерживания опасного коронавирус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что все страны должны иметь возможность тестировать всех потенциальных носителей коронавируса. Невозможно бороться с пандемией вслепую. Необходимо знать, где происходит заражение.

Ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что это слишком дорогое удовольствие – "проводить тесты на коронавирус всем желающим".

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